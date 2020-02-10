Прославленный борец Магомед Мусаев назначен советником министра спорта Ингушетии
Прославленный ингушский борец вольного стиля Магомед Мусаев стал советником врио министра по физической культуре и спорту республики Али Дошхоклоева.
Мусаев будет курировать вопросы кадрового состава тренеров по вольной борьбе, сообщила пресс-служба ведомства.
Министр спорта Ингушетии поставил перед своим новым советником задачу создать и возглавить рабочую группу, которая будет инспектировать работу всех тренеров республики по вольной борьбе, а также проработать вопрос об аттестации и повышении квалификации отдельной категории тренерского штаба.