Прославленный борец Магомед Мусаев назначен советником министра спорта Ингушетии

Мусаев будет курировать вопросы кадрового состава тренеров по вольной борьбе, сообщила пресс-служба ведомства.

Министр спорта Ингушетии поставил перед своим новым советником задачу создать и возглавить рабочую группу, которая будет инспектировать работу всех тренеров республики по вольной борьбе, а также проработать вопрос об аттестации и повышении квалификации отдельной категории тренерского штаба.