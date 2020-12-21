Прославленные ингушские дзюдоисты отдохнули на курорте «Армхи»

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации «Армхи», гости отдохнули на курорте, а также отправились в поход в горы.

«Отдых в горах в приятной атмосфере с братьями, вдали от суеты города, можно сказать. А домик с банькой был хорош. Хотел бы поблагодарить руководство гостиничного комплекса «Армхи» за оказанный тёплый приём», — поделился своими впечатлениями Хусен Халмурзиев.

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