Пропавшие в горах Чечни сборщики черемши нашлись в предгорном селе Ингушетии
Пропавшая накануне в лесу Чечни группа из 14 человек нашлась в сельском поселении Аршты Сунженского района Ингушетии, сообщает ГУ МЧС России по региону.
«Они самостоятельно вышли из леса на окраине ингушского села Аршты. Все сборщики черемши живы и здоровы», — сказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что в горно-лесистой местности в Чечне в районе села Бамут Сунженского района пропала группа сборщиков черемши из 14 человек. Все они жителей села Ачхой-Мартан. Связь с пропавшими отсутствовала в течение суток.
На их поиски выдвинулись волонтеры и более 40 спасателей, в том числе кинолог с собакой.