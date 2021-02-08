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Пропавшие в горах Чечни сборщики черемши нашлись в предгорном селе Ингушетии

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Пропавшая накануне в лесу Чечни группа из 14 человек нашлась в сельском поселении Аршты Сунженского района Ингушетии, сообщает ГУ МЧС России по региону.

«Они самостоятельно вышли из леса на окраине ингушского села Аршты. Все сборщики черемши живы и здоровы», — сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в горно-лесистой местности в Чечне в районе села Бамут Сунженского района пропала группа сборщиков черемши из 14 человек. Все они жителей села Ачхой-Мартан. Связь с пропавшими отсутствовала в течение суток.

На их поиски выдвинулись волонтеры и более 40 спасателей, в том числе кинолог с собакой.

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