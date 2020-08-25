Прокурор проконтролирует ход расследования инцидента с девятью ранеными в Сунженском районе

«25 августа в Сунженском районе произошёл конфликт между двумя группами граждан с применением ножей и травматического оружия. В результате инцидента девять человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в больницу», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что на место происшествия выезжал прокурор республики Андрей Васильченко для координации работы правоохранительных органов.

Сейчас устанавливаются все обстоятельств произошедшего.

Ход мероприятий Васильченко взял на личный контроль.

Как сообщал ранее информированный источник, перестрелка и поножовщина между двумя группами мужчин произошла во вторник. В результате пострадали девять человек.

После госпитализации пострадавших в перестрелке на территории больницы собрались родственники участников конфликта. Словесная перепалка и взаимные угрозы переросли в драку. Потасовку пресекли правоохранители, для этого им пришлось открыть стрельбу в воздух.

По данным представителя медучреждения, один из раненых находится в реанимационном отделении, мужчине сделали операцию. У него проникающее ранение. Шесть человек находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные после оказания первой помощи отпущены домой.