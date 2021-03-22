Прокурор Ингушетии взял на контроль расследование ДТП с четырьмя пострадавшими инвалидами

«В результате происшествия пострадали четыре человека, находившиеся в одной из машин. Пострадавшие — люди с ограниченными возможностями здоровья из Республики Дагестан», — сказал представитель республиканской прокуратуры.

Как отметил собеседник издания, по данному факту правоохранительные органы проводят доследственную проверку. В ходе надзорных мероприятий прокуратура выяснит причины и условия, способствовавшие ДТП. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ход расследования инцидента прокурор республики взял на контроль.

Как сообщали ранее в аварийно-спасательной службе республики, автомобильная авария с участием четырех автомобилей произошла примерно в 8:30 недалеко от кафе «Тушоли» в Назрановском районе. Пострадали четыре человека, находившиеся в одной машине: трое получили травмы средней тяжести, один в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.