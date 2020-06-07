Прокурор Ингушетии взял на контроль проверочные мероприятия по факту ДТП с пассажирскими автобусами

Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В ходе мероприятий будет проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги, а также законность деятельности перевозчика и соблюдение им требований безопасности при транспортировке пассажиров», — сказал представитель региональной прокуратуры.

По его данным, на место происшествия побывали первый заместитель прокурора республики и прокурор Сунженского района.

Кроме того, они посетили Сунженскую районную больницу для оценки полноты принимаемых медиками мер по оказанию помощи пострадавшим.

Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора республики.

Как уточнили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД, вечером 6 июня в Сунженском районе на внутрихозяйственной грунтовой дороге крупного агропромышленного предприятия столкнулись два служебных автобуса марки «ПАЗ», перевозившие рабочих.

По уточненным данным, в результате ДТП пострадало 8 человек, 5 из них, после оказания первой помощи в больнице, были отпущены домой.