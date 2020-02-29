Прокурор Ингушетии Васильченко 5 марта проведет прием граждан
Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко 5 марта текущего года проведет личный прием граждан с 14 до 18 часов.
Прием состоится в приемной Президента России в республике по адресу: проспект Идриса Зязикова, дом, 2 — в здании администрации города Магаса.
Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе надзорного ведомства, посетитель вправе подать на личном приеме письменное обращение, приложив при наличии документы. При подаче письменного обращения от имени иного лица, необходимо предъявить доверенность, выданную этим лицом в простой письменной форме, или при наличии нотариально заверенную доверенность.
Предъявление паспорта на личном приеме обязательно.
Предварительно можно записаться на личном приеме в подразделении по правовому обеспечению и рассмотрению обращений прокуратуры республики — улица Кулиева, дом 1 или по телефону: 8 (8734) 55-04-25.