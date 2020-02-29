Прием граждан

Прокурор Ингушетии Васильченко 5 марта проведет прием граждан

0
Андрей Васильченко

Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко 5 марта текущего года проведет личный прием граждан с 14 до 18 часов.

Прием состоится в приемной Президента России в республике по адресу: проспект Идриса Зязикова, дом, 2 — в здании администрации города Магаса.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе надзорного ведомства, посетитель вправе подать на личном приеме письменное обращение, приложив при наличии документы. При подаче письменного обращения от имени иного лица, необходимо предъявить доверенность, выданную этим лицом в простой письменной форме, или при наличии нотариально заверенную доверенность.

Предъявление паспорта на личном приеме обязательно.

Предварительно можно записаться на личном приеме в подразделении по правовому обеспечению и рассмотрению обращений прокуратуры республики — улица Кулиева, дом 1 или по телефону: 8 (8734) 55-04-25.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Выложивший в сеть оперативную съемку сотрудник уволен из полиции в Ингушетии
Появление в Интернете оперативной съемки, послужившей причиной убийства женщины, расследуют в Ингушетии
Достигнута договоренность о контракте на бой Илиева с Курбановым — Бузуртанов
3,7 тыс. грузовиков строительного мусора вывезено из ингушской столицы с привлечением подрядчиков
В Ингушетии в результате двух ДТП погибло три человека
Уважаемые абоненты «Газпром межрегионгаз Назрань»!
В сельском поселении Троицкое прошёл сход граждан
Эка-Чожинский водопад доступен для посещения иностранцами
Продолжается регистрация участников массового забега, посвящённого 250-летию единения Ингушетии с Россией
В Ингушетии состоится всероссийская научно-практическая конференция «Репродуктивное здоровье семьи»
Прославленный ингушский дзюдоист Муса Могушков выступит на очередном турнире в Марокко

Главное

Яндекс.Метрика

 