Прокурор Ингушетии Васильченко 5 марта проведет прием граждан

Прием состоится в приемной Президента России в республике по адресу: проспект Идриса Зязикова, дом, 2 — в здании администрации города Магаса.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе надзорного ведомства, посетитель вправе подать на личном приеме письменное обращение, приложив при наличии документы. При подаче письменного обращения от имени иного лица, необходимо предъявить доверенность, выданную этим лицом в простой письменной форме, или при наличии нотариально заверенную доверенность.

Предъявление паспорта на личном приеме обязательно.

Предварительно можно записаться на личном приеме в подразделении по правовому обеспечению и рассмотрению обращений прокуратуры республики — улица Кулиева, дом 1 или по телефону: 8 (8734) 55-04-25.