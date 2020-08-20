Прием граждан

Прокурор Ингушетии проведет выездной прием граждан в Малгобеке и Малгобекском районе

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Андрей Васильченко

Прокурор республики Андрей Васильченко 25 августа 2020 года с 10 до 13 часов проведет прием жителей Малгобека и Малгобекского района, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

В ходе приема гражданин вправе подать письменное обращение, приложив к нему при необходимости оригиналы документов и материалов либо их копии. Подлинники документов (материалов) будут возвращены инициатору обращения по окончании прокурорской проверки вместе с ответом на обращение.

Мероприятие пройдет в здании Малгобекской городской прокуратуры по адресу: ул. Осканова, 19.

При себе необходимо иметь паспорт.

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