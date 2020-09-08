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Прокурор Ингушетии проконтролирует расследование инцидента с тремя погибшими из-за хлопка газа

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Ингушская прокуратура начала проверку по факту взрыва газовоздушной смеси на мини-заводе по производству пеплоблоков в Назрановском районе, в результате которого погибли три человека, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор республики Андрей Васильченко», — сказал собеседник издания.
По его словам, в ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также соблюдение требований о пожарной безопасности, законодательства об охране труда на производстве.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки прокурор Ингушетии взял на личный контроль.

На месте работают спасатели, работники экстренных служб и правоохранительных органов.

По данным источника в экстренных службах региона, все трое погибших — рабочие завода.

По предварительным данным, взорвалась сушилка пеплоблоков от накопления бытового газа. Появившаяся информация о том, что под завалами могут находиться еще люди, не подтвердилась.

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