Прокурор Ингушетии проконтролирует расследование инцидента с отравлением угарным газом семьи из шести человек
Прокурор республики Андрей Васильченко организовал проверку по факту отравления угарным газом в Назрановском районе нескольких человек, в том числе детей 2013 и 2020 годов рождения. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в надзорном ведомстве.
«Прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования», — сказал представитель прокуратуры Ингушетии.
Как отметили изданию в ведомстве, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки Васильченко взял на личный контроль.
Ранее сообщалось, что в понедельник, примерно в 4:30, отравление угарным газом произошло в сельском поселении Барсуки в одной из квартир. Шесть человек доставлены в больницу в Назрани, среди них двое детей.
Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники газовой службы и МЧС.