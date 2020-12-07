Прокурор Ингушетии проконтролирует расследование инцидента с отравлением угарным газом семьи из шести человек

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Прокурор республики Андрей Васильченко организовал проверку по факту отравления угарным газом в Назрановском районе нескольких человек, в том числе детей 2013 и 2020 годов рождения. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в надзорном ведомстве.

«Прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования», — сказал представитель прокуратуры Ингушетии.

Как отметили изданию в ведомстве, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки Васильченко взял на личный контроль.

Ранее сообщалось, что в понедельник, примерно в 4:30, отравление угарным газом произошло в сельском поселении Барсуки в одной из квартир. Шесть человек доставлены в больницу в Назрани, среди них двое детей.

Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники газовой службы и МЧС.

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