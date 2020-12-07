Прокурор Ингушетии проконтролирует расследование инцидента с отравлением угарным газом семьи из шести человек

«Прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования», — сказал представитель прокуратуры Ингушетии.

Как отметили изданию в ведомстве, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки Васильченко взял на личный контроль.

Ранее сообщалось, что в понедельник, примерно в 4:30, отравление угарным газом произошло в сельском поселении Барсуки в одной из квартир. Шесть человек доставлены в больницу в Назрани, среди них двое детей.

Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники газовой службы и МЧС.