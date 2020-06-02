Прокурор Ингушетии проконтролирует ход расследования убийства жителя села Яндаре

«1 июня примерно в 11 часов на пересечении 583 км федеральной автомобильной дороги «Кавказ» и улицы Орджоникидзе сельского поселения Яндаре неустановленным лицом из огнестрельного оружия совершено убийство жителя республики 1978 года рождения, управлявшего автомобилем марки Chevrolet Cruze», — отметил представитель пресс-службы.

По его словам, для координации работы правоохранительных органов Васильченко выезжал на место происшествия.

По данному факту СУ СКР по республике возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).