Прокурор Ингушетии посетил с рабочим визитом следственный изолятор № 1

На территории СИЗО-1 главу надзорного ведомства региона сопровождали руководитель ОФСИН России по Республике Ингушетия Андрей Мельников и начальник СИЗО-1 Муса Батыгов.

Представители прокуратуры совершили обход основных помещений учреждения, осмотрели столовую СИЗО-1, помещения для хранения продуктов питания, медицинскую часть, карантинное отделение. Также были проверены условия содержания следственно-арестованных и осужденных. Гости пообщались с ними в ходе покамерного обхода. Также в карантинном отделении прокурор провел беседы с вновь прибывшими осужденными и ответил на их вопросы.