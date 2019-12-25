Прокурор Ингушетии посетил с рабочим визитом следственный изолятор № 1

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В следственном изоляторе № 1 ОФСИН России по Ингушетии прокурор Андрей Васильченко провел плановую проверку.

На территории СИЗО-1 главу надзорного ведомства региона сопровождали руководитель ОФСИН России по Республике Ингушетия Андрей Мельников и начальник СИЗО-1 Муса Батыгов.

Представители прокуратуры совершили обход основных помещений учреждения, осмотрели столовую СИЗО-1, помещения для хранения продуктов питания, медицинскую часть, карантинное отделение. Также были проверены условия содержания следственно-арестованных и осужденных. Гости пообщались с ними в ходе покамерного обхода. Также в карантинном отделении прокурор провел беседы с вновь прибывшими осужденными и ответил на их вопросы.

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