ОФСИН

Прокурор Ингушетии побывал с проверкой в следственном изоляторе и исправительном центре республики

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С плановой проверкой следственный изолятор № 1 ОФСИН России по Ингушетии в городе Карабулаке посетил прокурор республики Андрей Васильченко, сообщает пресс-служба пенитенциарного учреждения.

На территории СИЗО главу надзорного ведомства региона сопровождали глава ОФСИН по региону Сергей Ролдугин и начальник следственного изолятора Муса Батыгов.

Васильченко совершил обход основных помещений учреждения, осмотрел столовую, пищеблок, посетил камеры режимного корпуса, карцерные помещения и карантин.

Прокурор провел опрос лиц, содержащихся под стражей, на наличие у них жалоб по вопросам нарушения их прав и законных интересов в период содержания их в следственном изоляторе.

Затем проверяющие посетили исправительный центр № 1, расположенный в городе Сунжа. Они осмотрели общежития осужденных, спальные помещения, помещения для приема пищи, умывальные комнаты и уборные, где проверили коммунально-бытовые и жилищные условия.

Начальник центра Аслан Хамхоев рассказал проверяющим об особенностях содержания в учреждении осужденных к принудительным работам, об организации их трудоустройства и оплаты труда, говорится в релизе.

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