Прокурор города Карабулака потребовал заблокировать интернет-сайты, рекламирующие приобретение водительских удостоверений без обучения в автошколах

Согласно ст. 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», право на управление транспортными средствами предоставляется лицам, сдавшим соответствующие экзамены, при соблюдении условий, перечисленных в ст. 26 названного закона. Выдача водительских удостоверений осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ.

Таким образом, информация о продаже водительских прав без соблюдения, установленного действующим законодательством порядка, пропагандирует использование заведомо подложных документов, что содержит в себе признаки уголовно наказуемого деяния.

Согласно ст. 7 Федерального закона «О рекламе» и ст. 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий, считает прокурор города Карабулака. Размещение такой информации является незаконным и нарушает права как неопределенного круга лиц, так и РФ, отрицательно сказывается на формировании правового сознания граждан.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокурор города направил в Карабулакский районный суд 5 административных исковых заявлений о признании указанной информации, запрещенной к распространению на территории РФ, и об ограничении доступа к ней.