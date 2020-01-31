Прокуратурой города Малгобека Ингушетии выявлено 10 сайтов, торгующих снюсом
Малгобекской городской прокуратурой в ходе мониторинга интернет — ресурсов выявлены сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Ингушетии.
Установлены 10 интернет — страниц, рекламирующих свободный доступ неограниченного круга лиц к информации о приобретении снюса (жевательного табака) дистанционным способом, что противоречит условиям и порядку распространения информации, предусмотренной части 6 статьи 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», отмечается в релизе.
По результатам проверки прокуратурой города в суд направлено 10 административных исковых заявлений об ограничении доступа к запрещенной информации.
Иски находятся на рассмотрении, процесс находится под контролем прокуратуры.