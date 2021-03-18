Прокуратурой Джейрахского района Ингушетии выявлены нарушения на объектах спорта

Так, в спортивном зале СОШ — детский сад имени Льянова в сельском поселении Джейрах отсутствуют электрополотенца (сушки для рук), душевые не оборудованы резиновыми ковриками, приточная вентиляция с механическим побуждением не функционирует (не подключена к электрической сети), отсутствует журнал уборок.

В спортивной школе Джейрахского района отсутствуют электрополотенца (сушки для рук), уборочный инвентарь не промаркирован и другие нарушения закона.

По итогам проверки прокуратурой района в адрес директоров спортивных объектов внесено два представления об устранении нарушений федерального законодательства, а также в отношении них возбуждено два дела о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.