Прокуратура выявила нарушения на официальном сайте администрации Карабулака
Прокуратура Карабулака в ходе проверки исполнения законодательства о социальной защите инвалидов установила, что сайт администрации города не содержат доступ к информации путем масштабирования (увеличения и уменьшения) шрифта и элементов интерфейса, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Отсутствие гиперссылки для перехода на версию сайта для слабовидящих влечет нарушение прав пользователей на получение полной информации об учреждении, а также права на беспрепятственный доступ инвалидов к информации. Подобные нарушения были обнаружены и на официальных сайтах 2-х образовательных учреждений города», — говорится в сообщении.
В этой связи прокурором города директорам образовательных учреждений и главе муниципального образования «Городской округ город Карабулак» внесены представления с требованием оборудовать сайты гиперссылками для слабовидящих, добавили в пресс-службе.
Отмечается, что устранение нарушений прав инвалидов взято прокуратурой города на контроль.