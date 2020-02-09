Прокуратура выявила нарушения на официальном сайте администрации Карабулака

«Отсутствие гиперссылки для перехода на версию сайта для слабовидящих влечет нарушение прав пользователей на получение полной информации об учреждении, а также права на беспрепятственный доступ инвалидов к информации. Подобные нарушения были обнаружены и на официальных сайтах 2-х образовательных учреждений города», — говорится в сообщении.

В этой связи прокурором города директорам образовательных учреждений и главе муниципального образования «Городской округ город Карабулак» внесены представления с требованием оборудовать сайты гиперссылками для слабовидящих, добавили в пресс-службе.

Отмечается, что устранение нарушений прав инвалидов взято прокуратурой города на контроль.