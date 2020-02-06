Прокуратура

Прокуратура потребовала у главы Магаса установить дорожные знаки и сделать освещение близ школ

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По результатам прокурорской проверки близ образовательных учреждений Магаса выявлены нарушения в установке технических средств регулирования дорожного движения, в связи с чем, в адрес главы города внесено представление об устранении нарушений закона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Отмечается, что в ходе проверки территории вблизи гимназии «Марем», школы — детского сада номер один, центра образования и лицея — детского сада выявлено: установленные перед пешеходными переходами вблизи школ дорожные знаки не соответствуют требованиям нового государственного стандарта. Также отсутствуют дорожные знаки «ограничение скорости до 30 км/ч», на одном из пешеходных переходов нет освещения, установленное ограждение не соответствует требованиям Госстандарта, и отсутствуют дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход».

Также выявлено, что администрацией города обязанности по содержанию автомобильных дорог местного значения не исполняются.

«Аналогичные положения закреплены в п.5 ст.7 устава города от 22 декабря 2009 года, которые также относят решение данных вопросов к компетенции администрации Магаса», — добавили в пресс-службе.

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