Прокуратура подключилась к расследованию инцидента с погибшим и пострадавшими на федеральной трассе в Ингушетии

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Прокурор республики Андрей Васильченко организовал проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на окраине сельского поселения Гази-Юрт, в результате которого один человек погиб, пятеро пострадали. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в понедельник.

«ДТП произошло поздно ночью 6 сентября на 577 км федеральной автодороги «Кавказ». В результате происшествия скончался пассажир одного из автомобилей 2000 года рождения, пять человек с различными телесными повреждениями доставлены в больницу», — сказано в сообщении.

По данному факту правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура выяснит причины и условия, способствовавшие автомобильной аварии. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ход мероприятий Васильченко взял на контроль.

По данным ГУ МЧС по региону, один человек погиб, четверо пострадали в ДТП на федеральной трассе «Кавказ». Сообщение о столкновении четырех автомобилей в районе села Гази-Юрт в центр управления в кризисных ситуациях поступило в 23:50. Пострадавшие с травмами госпитализированы в республиканскую больницу в Назрани.

Для ликвидации последствий аварии на место происшествия от регионального управления МЧС России выезжали четыре человека и спецтехника.

Как сообщал «Ингушетии» информированный источник, автомобильное движение по федеральной трассе было затруднено из-за аварии, в том числе с участием КамАЗа, который перевернулся.

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