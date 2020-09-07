Прокуратура подключилась к расследованию инцидента с погибшим и пострадавшими на федеральной трассе в Ингушетии

«ДТП произошло поздно ночью 6 сентября на 577 км федеральной автодороги «Кавказ». В результате происшествия скончался пассажир одного из автомобилей 2000 года рождения, пять человек с различными телесными повреждениями доставлены в больницу», — сказано в сообщении.

По данному факту правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура выяснит причины и условия, способствовавшие автомобильной аварии. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ход мероприятий Васильченко взял на контроль.

По данным ГУ МЧС по региону, один человек погиб, четверо пострадали в ДТП на федеральной трассе «Кавказ». Сообщение о столкновении четырех автомобилей в районе села Гази-Юрт в центр управления в кризисных ситуациях поступило в 23:50. Пострадавшие с травмами госпитализированы в республиканскую больницу в Назрани.

Для ликвидации последствий аварии на место происшествия от регионального управления МЧС России выезжали четыре человека и спецтехника.

Как сообщал «Ингушетии» информированный источник, автомобильное движение по федеральной трассе было затруднено из-за аварии, в том числе с участием КамАЗа, который перевернулся.