Прокуратура отреагировала на жалобу работников соцучреждения Ингушетии на невыплату надбавок

Об этом газете «Ингушетия» сообщили в региональной прокуратуре.

«Согласно опубликованной видеозаписи медработникам не выплачены дополнительные надбавки за работу в условиях пандемии», — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что в ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за выделение работникам учреждения предусмотренных законом стимулирующих выплат.

Напомним, сотрудники дома-интерната опубликовали коллективное видеообращение в, в котором сообщил об отказе регионального Минтруда произвести обещанную специальную федеральную доплату. Они попросили власти обратить внимание на проблему и разобраться в ситуации.

В свою очередь Минтруд республики назвал претензии работников необоснованными, так как организации соцобслуживания, в которых работают медики, не были переведены на особый режим работы, предполагающий временную изоляцию. Поэтому стимулирующие выплаты им не полагаются.

По данным Минтруда, аналогичная ситуация ранее возникала с сотрудниками Троицкого детского дома-интерната, после разъяснения ситуации и проведения беседы сотрудники отказались от претензий.