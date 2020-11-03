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Прокуратура не нашла нарушений в деле о даче взятки в отношении главы госучреждения Ингушетии

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Надзорное ведомство признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 30-летнего директора одного из госучреждений республики по подозрению в даче крупной взятки сотруднику правоохранительных органов. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в республиканской прокуратуре.

«Согласно материалам дела, 30 октября в Назрани мужчина был задержан с поличным при передаче сотруднику регионального УФСБ России взятки в размере 2 млн рублей за не проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению его причастности к хищению бюджетных средств», — сказали в пресс-службе.

Сотрудник силовых структур от взятки отказался.

Подозреваемый мужчина арестован.

Постановление о возбуждении в отношении него уголовного дел по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере) признано прокуратурой республики законным и обоснованным.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, ход расследования прокуратура республики взяла на контроль.

Напомним, мужчина был задержан в результате проведения совместных мероприятий УФСБ России и следственного управления СКР.

Как сообщил нашему изданию источник, знакомый с ситуацией, по ходатайству следствия подозреваемый взят под стражу сроком на два месяца.

Речь идет о руководителе регионального центра обработки информации.

Региональный центр обработки информации создан распоряжением правительства Ингушетии от 4 марта 2014 года с целью обеспечения организационно-технологического и информационного сопровождения проведения государственной итоговой аттестации в республике.

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