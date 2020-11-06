Прокуратура

Прокуратура добилась досрочного прекращения полномочий депутата в Ингушетии из-за утраты доверия

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Полномочия депутата горсовета Карабулака досрочно прекращены в связи с нарушением антикоррупционного законодательства, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры республики.

«Установлено, что в нарушение требований антикоррупционного законодательства, один из депутатов не предоставил сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих несовершеннолетних детей и супруги за 2019 год», — сказал представитель пресс-службы.

Для устранения выявленных нарушений закона надзорное ведомство внесло в адрес председателя горсоовета Карабулака соответствующее представление с требованием досрочно прекратить полномочия депутата.

Акт прокурорского реагирования удовлетворён, член городского совета досрочно лишился поста в связи с утратой доверия.

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