Прокуратура добилась досрочного прекращения полномочий депутата в Ингушетии из-за утраты доверия

«Установлено, что в нарушение требований антикоррупционного законодательства, один из депутатов не предоставил сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих несовершеннолетних детей и супруги за 2019 год», — сказал представитель пресс-службы.

Для устранения выявленных нарушений закона надзорное ведомство внесло в адрес председателя горсоовета Карабулака соответствующее представление с требованием досрочно прекратить полномочия депутата.

Акт прокурорского реагирования удовлетворён, член городского совета досрочно лишился поста в связи с утратой доверия.