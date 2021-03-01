Проезд в автобусах Назрани стал дешевле при оплате картой Mastercard

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С 1 марта пассажиры городского общественного транспорта Назрани смогут получить скидку при покупке билета с помощью бесконтактной банковской карты Masterсard®. Размер скидки единый для всех маршрутов и составляет 5 рублей. Воспользоваться предложением можно до 31 мая 2021 года. Акция проводится СберБанком и платёжной системой Mastercard.

Урусхан Евлоев, глава города Назрань:

«Развитие цифровых технологий и их влияние на современный мир однозначно влекут за собой трансформацию в социальном секторе, в том числе в транспортной системе. Возможность безналичного расчёта в автобусах Назрани появилась в октябре 2020 года. С новой технологией время на оплату проезда сокращается. А сегодня благодаря совместной акции СберБанка и платежной системы Mastercard держателям одноименных карт, помимо удобного сервиса оплаты, доступен бонус — скидка 5 рублей».

Акция действует на маршрутах общественного транспорта ГУП «Ингушавтотранс», оборудованного pos-терминалами. Отличительный знак транспорта, в котором можно оплатить проезд картой или смартфоном — наклейка с логотипом СберБанка и надписью «Оплата в одно касание». Для оплаты достаточно приложить к платёжному терминалу бесконтактную банковскую карту Mastercard, смарт-часы или смартфон с подключёнными сервисами Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.

Тимур Шадыжев, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«Акция с Masterсard — это продолжение системной работы СберБанка по созданию комфортной городской среды и переводу повседневных платежей населения Республики в безналичное пространство. Для нас очень важно предлагать жителям удобные и безопасные услуги, в числе которых — оплата проезда безналичным способом. Сегодня она доступна в 10 автобусах Назрани, в планах тиражировать этот опыт на всей территории Республики. Современные платёжные инструменты помогают пассажирам экономить время, а акция «Каждая поездка дешевле с бесконтактной картой Masterсard!» станет приятным бонусом для жителей и гостей города».

Преимущества оплаты проезда банковской картой очевидны: оплата происходит моментально, пассажирам не нужно носить с собой специальную транспортную карту и наличные, а транспортные компании и органы власти получают полную статистику перевозок, что делает эту сферу услуг прозрачной.

Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России:

«Mastercard постоянно работает над тем, чтобы в России были доступны самые передовые платежные технологии. Наша цель — предоставить россиянам возможность безопасно, просто и удобно решать повседневные задачи, в числе которых и оплата проезда. Мы надеемся, что наша специальная акция со СберБанком воодушевит пассажиров Назрани чаще пользоваться удобной оплатой в одно касание — картой, смартфоном или другим устройством с бесконтактным функционалом».

Транспортный эквайринг СберБанка работает в 140 городах России, включая Ростов-на-Дону, Волгодонск, Краснодар, Сочи, Новороссийск, Ставрополь, Пятигорск, Черкесск, Элисту, Махачкалу.

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