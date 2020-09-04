Проекты российской стороны нашли поддержку у предпринимателей турецкого Стамбула

Целый ряд инициатив в области спорта, популяризации активного образа жизни, культурных массовых мероприятий, нашли активную поддержку у предпринимателей Стамбула, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе РТДС.

«В частности, г-н Renay Onur, представитель компании SPOR ISTANBUL, предложил не останавливаться на строительстве современного спортивно-развлекательного центра в города Бодрум, а масштабировать это и на Стамбул. «Российским спортсменам и спортивным менеджерам, безусловно, есть чем поделиться в области опыта достижений высоких спортивных результатов. Мы хотим, чтобы Стамбул с его большим населением, так же был вовлечен в спорт. Это сейчас очень востребовано. В городе есть заинтересованные, конкретно в подобном проекте, лица» — сообщил Renay Onur», — сказал представитель пресс-службы.

Президент МЦСБ Льянов обратил внимание, что туризм в Турции является важной частью экономики. Развитие делового туризма, непосредственно в Стамбуле это логическое продолжение сложившихся отношений между предпринимателями двух стран. Сейчас есть спрос на события культурного обмена и международный центра содействия бизнесу готов развивать это направление совместно с рекомендованной мэрией Стамбула, компанией BIMTAS.

На встрече предприниматели не обошли стороной тему инвестиций. Стамбульское инвестиционное агентство (IIA) давно присматривается к российским проектам в области управления инфраструктурой и городским пространством. Руководитель IIA, Nihat Narin и председатель РТДС Паланкоев, наметили ряд консультаций на площадке МЦСБ (icba. su) по данному направлению. Льянов с готовностью предложил изучить опыт ряда российских компаний, положительно зарекомендовавших себя в подобных проектах.

По результатам встречи, участники выразили надежду, что многие из инициатив найдут отражение в повестке дня межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, запланированной к проведению осенью 2020 года, говорится в релизе.