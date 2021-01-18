Конкурс

Проекты Эсет Абдурзаковой вошли в число призеров всероссийского конкурса «Краеведы России»

0

Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Эсет Абдурзакова стала победителем в конкурсе Академии народной энциклопедии в рамках международного инновационного проекта «Моя Отчизна», сообщила пресс-служба учреждения.

На конкурс она направляла две методические разработки в номинациях «История» и «Филология».

Работа «Достойных слава никогда не меркнет» посвящена 108-ой годовщине со дня рождения участника Великой Отечественной войны, старшего лейтенанта, политрука 11/15 стрелкового полка 343-ей стрелковой дивизии, общественно-политического деятеля, основателя краеведческого музея Ингушетии, заслуженного работника культуры ЧИАССР Тугана Хаджимоховича Мальсагова.

Второй творческий проект посвящен 110-летию со дня рождения Идриса Базоркина «Памяти выдающегося ингушского писателя Идриса Муртузовича Базоркина».

Обе работы вошли в число призеров всероссийского конкурса «Краеведы России».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В городе Назрани Ингушетии частично отключат свет из-за ремонтных работ
«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения
Ингушетия в числе регионов с самыми психологически здоровыми женщинами
Министр культуры Ингушетии объявил благодарность сестрам Матиевым за дар музею ИЗО живописных работ
В Ингушетии будут судить главу коммерческой организации за мошенничество на 10,5 млн рублей
Художественный руководитель КДЦ Малгобекского района Тамара Ториева стала победителем конкурса «Краеведы России»
Заместитель директора первой назрановской школы заняла первое место на международном конкурсе
Школы и медучреждения Ингушетии получили 18 единиц нового автотранспорта
Умер Ахмед Арсанов, внук шейха Дени Арсанова
В горной Ингушетии пройдёт очередной республиканский турнир по пейнтболу
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 56 человек

Главное

Яндекс.Метрика

 