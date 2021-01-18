Проекты Эсет Абдурзаковой вошли в число призеров всероссийского конкурса «Краеведы России»

На конкурс она направляла две методические разработки в номинациях «История» и «Филология».

Работа «Достойных слава никогда не меркнет» посвящена 108-ой годовщине со дня рождения участника Великой Отечественной войны, старшего лейтенанта, политрука 11/15 стрелкового полка 343-ей стрелковой дивизии, общественно-политического деятеля, основателя краеведческого музея Ингушетии, заслуженного работника культуры ЧИАССР Тугана Хаджимоховича Мальсагова.

Второй творческий проект посвящен 110-летию со дня рождения Идриса Базоркина «Памяти выдающегося ингушского писателя Идриса Муртузовича Базоркина».

Обе работы вошли в число призеров всероссийского конкурса «Краеведы России».