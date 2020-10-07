ДОУ

Проекты детсадов в Ингушетии растиражируют по всей стране

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Два детских сада в Ингушетии включены в реестр повторного использования, и рекомендованы к применению по всей территории России. Ранее, два других детсада региона также были включены в данный список, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя.

«Архитектурные решения детсадов соответствуют современным организационно-техническим и архитектурно-строительным требованиям. Также они отвечают требованиям безбарьерной среды и соблюдают принцип зонирования помещений по функциональному и возрастному признаку», — сказал собеседник.

По его словам, их использование позволяет снизить время проектирования и стоимость строительства за счет того, что все технические, технологические и планировочные решения уже разработаны.

«По объектам 2021 года Минстрой Ингушетии уже разработал два новых проекта ДОУ на 220 и 190 мест, и включил их в реестр Минстроя России с целью дальнейшего использования при строительстве детских садов», — добавил собеседник.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в реестр по представлению Минстроя Ингушетии включено уже 11 объектов капитального строительства общеобразовательного назначения, из них 9 детских садов, 1 школа и Психоневрологический интернат.

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