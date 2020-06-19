Экология

Проектам экоактивистов будет оказана поддержка профильного министерства

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Поддержать и оказать финансовую помощь в реализации проектов по защите окружающей среды обещало экоактивистам Министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии. Об этом заявил и. о. министра природных ресурсов и экологии Магомед Евлоев в ходе встречи с экоактивистами.

«Современная молодежь активно ведёт работу по охране окружающей среды и делает это не для галочки, а от души. Я готов поддержать ваши намерения, и вместе с вами проводить работу, которая будет приносить пользу в деле сохранения уникальной природы России, и её биоразнообразия», — подчеркнул Евлоев.

В числе тех, кого воодушевили слова министра, был и Адам Мальсагов — автор экологического проекта под инновационным названием «Спаси Грута», в рамках которого в местных школах были организованы пункты приема макулатуры. Он также является руководителем городской автономной некоммерческой организации «Центр молодёжных инициатив». В прошлом году благодаря его экопроекту школьникам удалось собрать порядка 65 тонн макулатуры.

По словам Адама Мальсагова, в этом году планируется увеличить количество школ — участников проекта и собрать более 100 тонн макулатуры.

Цель акции — улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки за счет снижения уровня выбросов бытовых отходов, пригодных к вторичному использованию, а также привитие городской молодежи культуры раздельного сбора мусора.

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