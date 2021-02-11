Проект ингушской девушки объединил сотню женщин из России и других стран

«Вязание и вся моя деятельность — это попытка создать свой маленький мир, где царит радость, спокойствие, тепло и уют. Конечно, отгородиться от всего внешнего мира не получится, но внести гармонию в свою жизнь — задача решаемая. И судя по тому, какие люди появились в моей жизни благодаря проекту #Всевмиресвязано_zu у меня это неплохо получается», — поделилась в своем блоге Аушева.

Данный проект был разработан с целью обеспечить возможность женщинам разных возрастов и категорий научиться вязать, реализовать себя в творчестве, а также продвигать изделия ручной работы посредством различных интернет-площадок.

Курс вязания стартовал 22 ноября 2020 года в дистанционном формате. На сегодняшний день на этом курсе обучаются около 100 учениц, которые проживают не только в Ингушетии, но и в городах России (Москва, Ростов, Сочи) и за границей — в Норвегии, Германии.

Около 100 учениц получили наборы для вязания в подарок, обучение проводиться бесплатно. Это стало возможным благодаря спонсорской поддержке спортивного клуба «Чингиз» и медицинского центра «Академия здоровья».

Отметим, что рамках реализации данного проекта на днях в офисе спортивного клуба «Чингиз» прошла встреча директора клуба Джабраила Барахоева с руководителем проекта «Все в мире связано» Зухрой Аушевой, которая выступила организатором благотворительной акции в поддержку малоимущих семей. Встреча проходила с участием председателя регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов в Ингушетии Фатимы Кодзоевой. В данную организацию были переданы изделия, связанные ученицами (в том числе теплые шапки и кофты), а также обсуждены возможности дальнейшей совместной работы.