Проект ингушских экоактивистов стал номинантом онлайн-марафона от National Geographic и Clarins

«Проект нашего экоцентра «Школа ресайклинга» стал номинантом экологического онлайн-марафона #ЯБерегуПланету от географического сообщества National Geographic и косметической компании Clarins, которые на протяжении всей своей истории способствуют сохранению природных ресурсов и повышают уровень осведомленности общественности о важности природных мест, растений и животных, об экологических проблемах, которые угрожают им», — сказал Адам Калиматов.

По словам автора проекта, в конкурсе 15 номинаций для экомагазинов, экоблогеров, различных компаний, которые работают над тем, чтобы сделать планету чище и прекраснее.

Отметим, что совместный проект National Geographic и Clarins #ЯберегуПланету рассказывает о том, что может сделать каждый житель планеты, совершая те или иные экошаги. Проект взял на себя обязанность сделать так, чтобы о людях, жителях городов и небольших компаниях, которые бросили вызов самим себе, узнали как можно больше.