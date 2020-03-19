Поводом для поездки стали сообщения в социальных сетях: жители республики обеспокоены внезапным изменением конъюнктуры продовольственных рынков.

По мнению руководителя региона, именно вокруг базового ассортимента потребительской корзины в последние дни возник ажиотаж по причине повышенного спроса, вызванного информацией об обнаружении случаев инфекции коронавируса на территории России. Он назвал вполне ожидаемой и предсказуемой реакцию населения на подобные новости, но в то же время гипертрофированной, поскольку причин для беспокойств нет.

«Продовольственный коллапс нам не грозит, если мы сами искусственно его не создадим. Важно осознавать, что именно ажиотаж провоцирует рост цен. В то же время, торговцы не должны спекулировать сложившейся ситуацией в попытках обогатиться за счет своих земляков, соседей, родственников», — добавил Калиматов.

Во время посещения магазинов Глава республики пообщался с потребителями и продавцами, поинтересовался разницей в стоимости одних и тех же товаров в течение последних десяти дней, а также графиком поставок, отметив, что наличие востребованной продукции будет для жителей региона гарантом отсутствия поводов для переживаний.

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, Минэкономразвития совместно с управлением федеральной антимонопольной службы по республике ведется регулярный мониторинг цен 35 наименований продовольственных товаров.

Внимание руководитель субъекта также заострил на представленности на прилавках предложений от местных производителей, в частности от фермеров и государственных унитарных предприятий республики.

«Нам необходимо работать над увеличением присутствия в торговых точках наших производителей: мы вполне можем справиться с основной потребностью в овощах, крупах и других продуктах самостоятельно», — считает Калиматов.