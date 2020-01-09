По информации пресс-службы «Ингушавтодора», установлены необходимые временные дорожные знаки (с обеих сторон дороги), предупреждающие о проведении дорожных работ и ограничении скорости на данном участке.

Металлические барьерные ограждения будут установлены по завершении работ по укреплению обочин. Реконструкция полностью завершится в декабре 2020 года.