Продолжается реконструкция автодороги «Трасса «Кавказ» — Нестеровское — Алкун — Таргим — Чми» 33-40 км

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В рамках реконструкции автодороги «Трасса «Кавказ» — Нестеровское — Алкун — Таргим — Чми» 33-40 км (с. п. Мужичи — с. п. Нижний Алкун) продолжаются плановые работы.

По информации пресс-службы «Ингушавтодора», установлены необходимые временные дорожные знаки (с обеих сторон дороги), предупреждающие о проведении дорожных работ и ограничении скорости на данном участке.

Металлические барьерные ограждения будут установлены по завершении работ по укреплению обочин. Реконструкция полностью завершится в декабре 2020 года.

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