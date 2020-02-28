Продолжается регистрация участников массового забега, посвящённого 250-летию единения Ингушетии с Россией

В соревнованиях примут участие не менее 500 бегунов из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа — Ингушетии, Ставропольского края, Чечни, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана.

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Утром в первый день весны все желающие участвовать в забеге соберутся у башни Согласия в Магасе. Добровольцы пробегут семь километров до Дворца спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани. Девиз забега — «Навеки с Россией».

Организатором забега является Комитет по туризму Ингушетии при содействии администраций городов Магас и Назрань.

Напомним, приз за первое место — 50 тысяч, за 2 место — 30 тысяч, и за 3 место — 20 тысяч рублей. Гостей и участников праздника также ждёт масштабная культурно-развлекательная программа.

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К участию в забеге допускаются все желающие, имеющие медицинскую справку, а также удостоверение личности, подтверждающее возраст участника (от 14 лет и старше).

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Желающим принять участие в забеге необходимо обратиться в Комитет по туризму Ингушетии, оставить заявку в официальных аккаунтах в социальных сетях или по электронной почте: press_ingtourism@mail.ru.