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Продолжается реализация во всех регионах России социального проекта «Мечта ветерана»

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В России реализуется социальный проект «Мечта ветерана» (https://мечтаветерана.рф), благодаря которому россияне сегодня могут рассказать не только о подвигах, живущих рядом ветеранов Великой Отечественной войны — на сайте проекта можно сообщить о больших и маленьких несбывшихся мечтах победителей.

Кроме того, сегодня каждый сможет помочь ветеранам-фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла осуществить их самые заветные мечты.

Реализация данного проекта во всех регионах Российской Федерации полностью соответствует государственной линии, направленной на патриотическую работу с молодежью, реализацию государственной политики в сфере социальной защиты и помощи ветеранам, идеям волонтерства и противодействиям попыткам очернить подвиг советского народа в победе над фашизмом.

Проект стартовал в феврале 2020 года, в преддверии 75-й годовщины празднования Великой Победы.

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