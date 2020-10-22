Продолжается реализация во всех регионах России социального проекта «Мечта ветерана»
В России реализуется социальный проект «Мечта ветерана» (https://мечтаветерана.рф), благодаря которому россияне сегодня могут рассказать не только о подвигах, живущих рядом ветеранов Великой Отечественной войны — на сайте проекта можно сообщить о больших и маленьких несбывшихся мечтах победителей.
Кроме того, сегодня каждый сможет помочь ветеранам-фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла осуществить их самые заветные мечты.
Реализация данного проекта во всех регионах Российской Федерации полностью соответствует государственной линии, направленной на патриотическую работу с молодежью, реализацию государственной политики в сфере социальной защиты и помощи ветеранам, идеям волонтерства и противодействиям попыткам очернить подвиг советского народа в победе над фашизмом.
Проект стартовал в феврале 2020 года, в преддверии 75-й годовщины празднования Великой Победы.