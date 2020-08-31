Продолжается приём заявок на ХII Всероссийский конкурс «СМИротворец»

В рамках мероприятий по реализации государственной национальной политики в 2020 году Гильдия межэтнической журналистики при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ проводит ХII Всероссийский конкурс «СМИротворец» на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений.

На конкурс принимаются журналистские работы федеральных, краевых, республиканских, городских, районных, этнических СМИ, опубликованные или вышедшие в теле-, радиоэфир в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года на русском и других языках народов России.

Подробная информация, положение и условия участия размещены на сайте «Национальный акцент».

Подведение итогов окружного этапа конкурса по СКФО запланировано на середину октября в Ингушетии.

Срок приема работ по округу — с 27 июля по 15 сентября 2020 года.