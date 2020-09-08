Продлен срок подачи документов в учебные заведения искусств Ингушетии

В связи с этим колледж объявляет прием абитуриентов на 2020-2021 учебный год по следующим специальностям: «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, домра, национальная гармоника, аккордеон, гитара); «Вокальное искусство»; «Актерское искусство». Прием на эти специальности осуществляется на базе 9-11 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев.

На обучение по специальности «Искусство танца» прием осуществляется на базе 7-х классов, срок обучения 4 года 10 месяцев.

Адрес колледжа искусств: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Висаитова, 51. Телефон для справок: 8-928-090-40-74.

Также продлен прием документов в Центральную школу искусств Республики Ингушетия (бывшая Студия искусств). Здесь юные музыканты могут научиться игре на фортепиано, скрипке, гитаре, флейте, кларнете, саксофоне, а также сольному пению. Более точную информацию можно получить по телефону: 8-906-487-68-67.