Продлен срок подачи документов в учебные заведения искусств Ингушетии

0

Срок подачи документов для поступления в Государственный колледж искусств Республики Ингушетия продлен до 30 октября 2020 года, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

В связи с этим колледж объявляет прием абитуриентов на 2020-2021 учебный год по следующим специальностям: «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, домра, национальная гармоника, аккордеон, гитара); «Вокальное искусство»; «Актерское искусство». Прием на эти специальности осуществляется на базе 9-11 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев.

На обучение по специальности «Искусство танца» прием осуществляется на базе 7-х классов, срок обучения 4 года 10 месяцев.

Адрес колледжа искусств: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Висаитова, 51. Телефон для справок: 8-928-090-40-74.

Также продлен прием документов в Центральную школу искусств Республики Ингушетия (бывшая Студия искусств). Здесь юные музыканты могут научиться игре на фортепиано, скрипке, гитаре, флейте, кларнете, саксофоне, а также сольному пению. Более точную информацию можно получить по телефону: 8-906-487-68-67.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобекском районе прошел час истории для школьников, посвященный Бородинской битве
Миннац Ингушетии приглашает школьников к участию в конкурсе детских рисунков «Да миру, нет террору»
Национальная библиотека Ингушетии приглашает на правовой час «Терроризм не имеет лица»
Библиотекарей Ингушетии приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение»
В Ингушетии 32 пациента с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии
Банк России выпустил мобильное приложение «ЦБ онлайн»
УФАС Ингушетии приглашает всех желающих принять участие в семинаре-совещании «Конкуренция в период пандемии»
Ингушские депутаты заслушают на внеочередном заседании начальника ГИБДД о ситуации на дорогах
Лучшее в короткометражном кино: онлайн-кинотеатр МТС ТВ эксклюзивно показывает конкурсные фильмы Фестиваля уличного кино
Владельцы 20 торговых точек и общепитов в Назрани привлечены к ответственности за нарушение противоэпидемических мер
Краеведческий музей Ингушетии приглашает на выставку «История ингушей в трудах Мурада Базоркина»

Главное

Яндекс.Метрика

 