Продавцы в Ингушетии теперь имеют законное право отказывать в обслуживании клиентам без масок

Верховный суд РФ создал прецедент для решения подобных споров. Как сообщила во вторник, 2 декабря, «Российская газета», Верховный суд поставил точку в споре, кто прав: покупатель, ссылающийся на закон о праве потребителей, или продавец, требующий от покупателя надеть маску, согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

«Согласно позиции ВС РФ, предприятия торговли вправе отказать в обслуживании покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты, если обязательное использование гражданами таких средств установлено властями региона, в котором располагается магазин», — пишет издание.

Прецедент основан на исковом заявлении Смоленского центра права и социологии, обратившегося в суд с целью оспорить методические рекомендации Минпромторга, касающиеся случаев введения в регионах режима обязательного ношения защитных масок и перчаток.

В частности, центр поставил под сомнение правомерность пункта о том, что при обнаружении на территории торгового объекта посетителя, не использующего средства индивидуальной защиты, организациям торговли рекомендуется информировать его о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима. А в случае несогласия посетителя с просьбой торговая организация вправе отказать «безмасочному» покупателю в обслуживании, отмечается в документе.

В связи с этой позицией, Верховный суд РФ разъяснил, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять подобные предписания.

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в ряде регионов нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ при посещении объектов торговли были установлены требования обязательного использования средств индивидуальной защиты, в том числе масок и перчаток, — говорится в решении ВС. — Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему таких средств».

Отмечается, что методические рекомендации направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан, а также на обеспечение благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки. Основания же для признания их недействующими в оспариваемой части, согласно решению ВС, отсутствуют. Иск смоленских правозащитников в связи с этим был отклонен.