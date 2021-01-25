Продавцы шин должны успеть произвести маркировку товара до конца февраля

Как пояснили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ — уполномоченный оператор маркировки) «Российской газете», теперь непромаркированные товарные остатки не могут быть введены в оборот участниками рынка, также их нельзя будет хранить на складах.

«Производители и импортеры перешли к обязательной маркировке шин и покрышек с 1 ноября прошлого года. У дилеров или магазинов могли остаться не распроданные до 1 ноября шины, которые еще не подлежали маркировке. Их можно было продавать до 15 декабря, а после 15 декабря такой товар нужно было маркировать как остатки и только после этого продавать», — уточнил руководитель товарной группы «Шины» ЦРПТ Кирилл Волков.

До 1 марта 2021 года компаниям, добавил он, у которых еще остался «старый» товар, нужно его промаркировать и ввести в оборот, хранить немаркированные шины нельзя.

«Эти правила касаются новых шин, бывшие в употреблении изделия маркировке не подлежат», — сказал Волков.

28 февраля истекает срок, в течение которого участники оборота шин, при наличии по состоянию на 15 декабря 2020 года нереализованного, но введенного в оборот до 1 ноября 2020 года соответствующего товара, должны осуществить его маркировку и представить сведения о ней в систему «Честный знак».