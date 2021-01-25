Продавцы шин должны успеть произвести маркировку товара до конца февраля

0

Февраль — последний месяц, который остается у реализаторов автомобильных шин для их маркировки. До 1 марта хранящиеся на складах участников рынка шины должны быть промаркированы и внесены в систему «Честный знак». После этой даты оборот и хранение на складах немаркированной продукции запрещены.

Как пояснили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ — уполномоченный оператор маркировки) «Российской газете», теперь непромаркированные товарные остатки не могут быть введены в оборот участниками рынка, также их нельзя будет хранить на складах.

«Производители и импортеры перешли к обязательной маркировке шин и покрышек с 1 ноября прошлого года. У дилеров или магазинов могли остаться не распроданные до 1 ноября шины, которые еще не подлежали маркировке. Их можно было продавать до 15 декабря, а после 15 декабря такой товар нужно было маркировать как остатки и только после этого продавать», — уточнил руководитель товарной группы «Шины» ЦРПТ Кирилл Волков.

До 1 марта 2021 года компаниям, добавил он, у которых еще остался «старый» товар, нужно его промаркировать и ввести в оборот, хранить немаркированные шины нельзя.

«Эти правила касаются новых шин, бывшие в употреблении изделия маркировке не подлежат», — сказал Волков.

28 февраля истекает срок, в течение которого участники оборота шин, при наличии по состоянию на 15 декабря 2020 года нереализованного, но введенного в оборот до 1 ноября 2020 года соответствующего товара, должны осуществить его маркировку и представить сведения о ней в систему «Честный знак».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сотрудникам музея изобразительных искусств Ингушетии вручены юбилейные медали
Житель Ингушетии передал в дар краеведческому музею имени Тугана Мальсагова предметы эпохи средневековья
В горной части Ингушетии сохраняется опасность схода лавин
Воспитанники Мурада Богатырева стали победителем и призерами турнира по дзюдо в Железноводске
Калиматов поздравил ингушских студентов с праздником
«Платон» повысил тариф за вредный проезд большегрузов по федеральной трассе
Февраль усложнит жизнь автолюбителям новым законом
Ингушские школьники принимают участие во всероссийском флешмобе «Блокадный хлеб»
Сбер запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online
Минкультуры Ингушетии переехало в столицу республики
Сельхозпроизводители Ингушетии в сотрудничестве с Россельхозцентром начнут выращивать вкусную и полезную продукцию

Главное

Яндекс.Метрика

 