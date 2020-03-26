Процентный доход от банковских вкладов свыше 1 миллиона рублей будет облагаться налогом в размере 13%

«Сейчас две трети таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо», — сказал Владимир Путин.

Он предложил для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%.

«Естественно это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнеры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны», — заявил Президент России.

Также он отметил, что во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом, тогда как в России такой доход налогом не облагается.

«Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что такая мера затронет лишь порядка 1% вкладчиков. При этом условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире.

«Предложенные решения — непростые. Но прошу относиться к ним с пониманием. И добавлю, все дополнительные поступления в бюджет, которые будут получены в результате реализации обозначенных мер, предлагаю целевым образом направлять на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном», — сказал глава государства.