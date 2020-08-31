Призывникам Сунженского района Ингушетии предлагают пройти бесплатное обучение в автошколе

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Администрация Сунженского района Ингушетии сообщила о том, что военный комиссариат проводит отбор граждан, подлежащих призыву, для направления на бесплатное обучение в сунженскую автошколу.

Желающие пройти обучение по специальности «Водитель транспортных средств категории С» могут обратиться в военный комиссариат Сунженского района до 15 сентября 2020 года.

Граждане, успешно прошедшие обучение и получившие водительское удостоверение, будут призваны на военную службу.

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