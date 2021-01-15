«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета», — цитируют Мурашко СМИ.

Министр отметил, что прививка надежно защищает от тяжелого течения Covid-19 и в большинстве случаев от самого заболевания, однако, вакцинированный все равно может быть переносчиком инфекции.

«Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», — добавил он.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не рекомендует носить маски гражданам, привившимся против новой коронавируной инфекции, если у них отмечается высокий уровень антител. По его словам, это поможет стимулировать и поддерживать иммунитет.

Напомним, массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется 18 января. Об этом сообщила сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Ранее, 13 января, президент России Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от Covid-19. Он отметил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире и это показывает практика.

Отметим, что в Ингушетии, по данным регионального оперативного штаба, зарегистрировано 13193 случая заражения, выздоровели 11357 человек.