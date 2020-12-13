Профилактика

Прививку от Covid-19 сделали 146 врачей Ингушетии

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Прививку от Covid-19 сделали 146 врачей республики. Вакцинация прошла успешно, без каких либо последствий и осложнений, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.

До конца текущего месяца планируется осуществить еще один этап поставки в Ингушетию вакцины в количестве более 500 штук. Продолжена вакцинация будет с начала нового года.

Напомним, поставки российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» начались с 10 декабря 2020 года.

Как отметил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко, на данный момент вакцину уже доставили в Московскую область и Новосибирск, ведутся поставки в республику Коми и ряд других регионов.

«В рамках плановой вакцинации около 50% регионов ее уже получили. И после десятого числа начнется поставка во все регионы», — добавил глава ведомства.

Напомним, что за все время пандемии в России выявлено более 2,5 млн случаев Covid-19, из них более 44 тысяч — с летальным исходом. Всего в мире заразились более 67 миллионов человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от Covid-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондами прямых инвестиций.

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