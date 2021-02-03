Вакцинация

Прививаться можно через Госуслуги

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Практически во всех регионах России заработала услуга онлайн-записи на вакцинацию от коронавируса. Заявку можно отправить со своего аккаунта на портале «Госуслуги». Для этого нужно зайти на сайт и перейти в раздел «Вакцинация от COVID-19». Затем нажать на кнопку «Записаться на вакцинацию», а далее выбрать удобный пункт вакцинации, дату и время.

Если на момент обращения не окажется свободных мест, можно записаться в лист ожидания, позже сотрудники медицинского учреждения свяжутся с вами, чтобы уточнить возможную дату. Также вы можете выбрать другую больницу или поликлинику. Если там есть вакантные места, вас запишут.

«Для регионов, своевременно выполнивших работы по настройке региональных систем в сфере здравоохранения, запись граждан на вакцинацию происходит в предоставленные медицинскими организациями доступные интервалы времени. В большинстве регионов запись на вакцинацию или запись в лист ожидания работают. В ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге, проводится донастройка информации», — отметил Олег Качанов заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Сервис работает в штатном режиме, однако в ряде регионов могут возникать проблемы с записью. В скором времени это исправят.

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