Прививаться можно через Госуслуги

Если на момент обращения не окажется свободных мест, можно записаться в лист ожидания, позже сотрудники медицинского учреждения свяжутся с вами, чтобы уточнить возможную дату. Также вы можете выбрать другую больницу или поликлинику. Если там есть вакантные места, вас запишут.

«Для регионов, своевременно выполнивших работы по настройке региональных систем в сфере здравоохранения, запись граждан на вакцинацию происходит в предоставленные медицинскими организациями доступные интервалы времени. В большинстве регионов запись на вакцинацию или запись в лист ожидания работают. В ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге, проводится донастройка информации», — отметил Олег Качанов заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Сервис работает в штатном режиме, однако в ряде регионов могут возникать проблемы с записью. В скором времени это исправят.