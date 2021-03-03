УФССП

Приставы заставили жителя Ингушетии выплатить 56 штрафов, пригрозив арестом автомобиля

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Автолюбитель из Ингушетии накопил 56 штрафов ГИБДД. Заставить погасить задолженность 45-летнего мужчину удалось только после угрозы запрета на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему автотранспорта, сообщили в пресс-службе УФССП России по республике.

«Правонарушитель мер по оплате штрафов не предпринимал, извещения о явке в отделение судебных приставов игнорировал. За неисполнение требований исполнительных документов в установленный судебным приставом-исполнителем добровольный срок в отношении должника вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, а также о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему автотранспорта», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что узнав о принятых судебным приставом мерах, гражданин предоставил квитанции об уплате своих многочисленных штрафов, а также исполнительского сбора.

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