В заседании принял участие заместитель председателя совета, полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, сообщает пресс-служба полпредства.

Чайка считает, что утверждение новой редакции стратегии государственной политики в отношении российского казачества, безусловно, является прорывным, так как в нем установлены конкретные цели и задачи.

«Одним из важнейших приоритетов, на мой взгляд, является максимальная интеграция российского казачества в систему государственного управления. Развитие казачьей культуры и фольклора является важным, но отнюдь не достаточным направлением. Требуется дальнейшее развитие взаимодействия казачьих обществ с воинскими частями Министерства обороны Российской Федерации, совершенствование сотрудничества казаков с МВД, Пограничной службой ФСБ и МЧС России. Кроме того, невостребованными остаются вопросы организации взаимодействия казачества с органами и воинскими частями Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Считаю целесообразным разработать ведомственные нормативно-правовые акты для привлечения казаков к решению задач, стоящими перед этими ведомствами», — подчеркнул полпред.

Он отметил, что с учетом поставленных Президентом задач, войсковые атаманы казачьих обществ во всех регионах должны быть максимально погружены в федеральную внутриполитическую повестку, находиться непосредственно в поле деятельности полномочного представителя Президента России в федеральном округе.

«Такое положение будет способствовать не только оперативному реагированию на процессы по спортивному и патриотическому воспитанию молодежи и общества в целом, но и являться стимулирующей мерой, повышающей престиж и положение казаков в жизни регионов.

Хочу напомнить что казачество, преданное традиционным духовно-нравственным ценностям российской цивилизации, является бесценным ресурсом, который необходимо максимально использовать в интересах государства», — акцентировал внимание собравшихся представитель Президента России в СКФО.

Чайка отметил важность решения вопросов совершенствования нормативно-правовых актов, регламентирующих механизмы взаимодействия казачества с органами власти различного уровня, формирования государственных отделов казачьей культуры и образовательных центров, говорится в релизе.