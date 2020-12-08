Приоритетной задачей является интеграция российского казачества в систему государственного управления — Чайка
Во вторник состоялось заседание совета при Президенте России по делам казачества. Под руководством председателя организации, помощника главы российского государства Анатолия Серышева были обсуждены основные итоги работы за 2020 год, вопросы организации исполнения указа Владимира Путина «Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы» и задачи Всероссийского казачьего общества на предстоящий период.
В заседании принял участие заместитель председателя совета, полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, сообщает пресс-служба полпредства.
Чайка считает, что утверждение новой редакции стратегии государственной политики в отношении российского казачества, безусловно, является прорывным, так как в нем установлены конкретные цели и задачи.
«Одним из важнейших приоритетов, на мой взгляд, является максимальная интеграция российского казачества в систему государственного управления. Развитие казачьей культуры и фольклора является важным, но отнюдь не достаточным направлением. Требуется дальнейшее развитие взаимодействия казачьих обществ с воинскими частями Министерства обороны Российской Федерации, совершенствование сотрудничества казаков с МВД, Пограничной службой ФСБ и МЧС России. Кроме того, невостребованными остаются вопросы организации взаимодействия казачества с органами и воинскими частями Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Считаю целесообразным разработать ведомственные нормативно-правовые акты для привлечения казаков к решению задач, стоящими перед этими ведомствами», — подчеркнул полпред.
Он отметил, что с учетом поставленных Президентом задач, войсковые атаманы казачьих обществ во всех регионах должны быть максимально погружены в федеральную внутриполитическую повестку, находиться непосредственно в поле деятельности полномочного представителя Президента России в федеральном округе.
«Такое положение будет способствовать не только оперативному реагированию на процессы по спортивному и патриотическому воспитанию молодежи и общества в целом, но и являться стимулирующей мерой, повышающей престиж и положение казаков в жизни регионов.
Хочу напомнить что казачество, преданное традиционным духовно-нравственным ценностям российской цивилизации, является бесценным ресурсом, который необходимо максимально использовать в интересах государства», — акцентировал внимание собравшихся представитель Президента России в СКФО.
Чайка отметил важность решения вопросов совершенствования нормативно-правовых актов, регламентирующих механизмы взаимодействия казачества с органами власти различного уровня, формирования государственных отделов казачьей культуры и образовательных центров, говорится в релизе.