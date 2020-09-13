Родной язык

Приложение по изучению ингушского языка вошло в число победителей форума в Ростовской области

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Проект ингушского активиста Аслана Евлоева «SaMott» по сохранению и развитию ингушского языка попал в число победителей форума Южного федерального округа «Ростов», в рамках которого участники cмогут получить до 1,5 млн рублей на поддержку.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе форума, для участников была предусмотрена образовательная программа по пяти трекам: «Молодые аграрии», «Сообщества», «Креативные индустрии», «Социальные лифты» и «Цифра».

«Впервые форум объединил окружной форум ЮФО «Ростов» с федеральной площадкой «Молодые аграрии», что позволило в разы усилить межрегиональное и межтематическое взаимодействие между участниками, масштабировать эффект от обмена опытом и увеличить количество наработанных полезных коммуникаций. В рамках форума прошел грантовый конкурс Росмолодежи. Участники смогли получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов по различным направлениям», — сказал собеседник.

По его словам, Ингушетию на форуме представил Аслан Евлоев с проектом «SaMott».

«Сущность проекта заключается в содействии сохранению и развитию родного языка и культуры ингушского народа, путем создания мобильного приложения «SaMott» с охватом не менее 10 тысяч человек. Приложение подойдет как для новичков, так и для профи, так как будут уровни легкий, средний, сложный», — пояснили в пресс-службе.

Как отмечает сам Аслан Евлоев, концепция приложения поможет в будущем масштабировать проект и адаптировать его и для других языков народов России и зарубежных, способствуя при этом межкультурному диалогу и гармонизации межнациональных отношений.

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