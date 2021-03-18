Приемная «Единой России» в Ингушетии на четвертой строке рейтинга эффективности работы в стране

Эффективность деятельности оценивалась по нескольким критериям: количество приемов, число решенных вопросов и проблем, работа местных подразделений приемной, привлечение экспертов к проведению приемов и другим», — сказал собеседник издания.

Как рассказал нашему изданию руководитель региональной приемной, депутат Народного собрания Магомед Дарсигов, в феврале поступило 100 различных обращений от жителей, положительно было решено более 40 обращений.

«Значительное количество просьб требует дополнительной проработки, времени, и они не были учтены при подготовке февральского рейтинга», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что работа приемной находится под личным контролем секретаря регионального отделения партии Микаила Илезова.