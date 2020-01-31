Прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов завершится 1 марта

Для участия в ГИА-9 выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы. Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны сдать два обязательных предмета — русский язык и математику, и два предмета по выбору — литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки. Школьники, изучавшие родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке, могут также выбрать для сдачи эти предметы.

При выборе предметов следует обратить внимание, что порядок приема в 10-е профильные классы (классы с углубленным изучением отдельных предметов) определяет школа. Если выпускник желает продолжить обучение в профильном классе, необходимо ознакомиться с этим порядком на сайте школы до подачи заявления на участие в ГИА-9 и узнать, какие предметы по выбору необходимо сдать.

Также в заявлении указывается форма итоговой аттестации — основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Основной формой ГИА-9 является основной государственный экзамен (ОГЭ). Он проводится с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы. Формат проведения ОГЭ приближен к формату единого государственного экзамена (ЕГЭ), который сдают выпускники 11-х классов при окончании школы.

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, а также для учащихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учащихся заграншкол итоговая аттестация может проводиться в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) — письменного или устного экзамена с использованием текстов, тем, заданий и билетов. Эти участники могут выбрать форму проведения экзаменов, ОГЭ или ГВЭ, по своему желанию.

Допуском к ГИА-9 является успешное прохождение итогового собеседования по русскому языку. В основной срок в этом учебном году собеседование пройдет 12 февраля, дополнительные сроки — 11 марта и 18 мая.

Для получения аттестата об основном общем образовании обучающийся должен успешно пройти ГИА по всем четырем сдаваемым предметам. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию может быть сокращено до двух обязательных экзаменов — по русскому языку и математике.

Девятиклассники, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА-9 по учебному предмету, соответствующему профилю Всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады.

Досрочный этап ОГЭ для выпускников 9-х классов в 2020 году пройдет с 21 апреля по 16 мая, основной — с 22 мая по 30 июня.