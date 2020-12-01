Прием граждан в Ингушетии 14 декабря будет проводиться с соблюдением мер безопасности

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в условиях возникновения и распространения Covid-19 личный прием проводится по предварительной записи, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Жители региона в этот день смогут обратиться в республиканские ведомства, получить консультации и ответы на интересующие их вопросы. Государственные органы и органы местного самоуправления обеспечивают предварительную запись на прием людей, не находящихся на карантине и самоизоляции с фиксацией данных о заявителе.

Текст письменного обращения необходимо подготовить заранее. Помещений для подготовки письменного обращения во время проведения приема 14 декабря 2020 года не предусмотрено.

О переносе даты и времени личного приема заявителей, в случае введения дополнительных ограничительных мер, либо приема заявителей, обязанных находиться на самоизоляции, будет оперативно сообщено уполномоченными лицами, осуществляющими запись на прием.

Отказ в приеме предусмотрен, если у заявителя повышенная температура либо другие признаки, не исключающие заболевание Covid-19; заявитель предварительно не записался на прием, пришел раньше назначенного времени или с опозданием.

Места приема граждан будут обеспечены всем необходимым: масками, перчатками, дозаторами с кожным антисептиком для обработки рук, разовой посудой, защитными экранами для бесконтактного предъявления удостоверения личности.

Кроме того, в рамках подготовки к приему была инициирована единая сеть по работе с обращениями граждан автоматизированных рабочих мест уполномоченных лиц — специальное программное обеспечение по проведению личного приема, приема в режиме видеоконференцсвязи и по телефону. Вся информация и списки уполномоченных лиц, осуществляющих личный прием заявителей в режимах «Личный прием», видеосвязи и аудиосвязи размещена в разделе «Информация» на информационном ресурсе ССТУ. РФ.