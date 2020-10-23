Прием документов для поступления в Центральную школу искусств Ингушетии продлён до 30 ноября
Прием документов для поступления в Центральную школу искусств Ингушетии продлён до 30 ноября 2020 года, сообщила пресс-служба регионального министерство культуры.
ГКУ «Центральная школа искусств» — это преобразованная студия искусств, которая находится в Назрани на улице Осканова, 31.
Прием состоится на обучение игре на гитаре, флейте, кларнете, саксофоне, виолончели, а также на обучение сольному пению.
Подробную информацию можно получить по телефону 8-906-487-68-67.