Прием документов для поступления в Центральную школу искусств Ингушетии продлён до 30 ноября

ГКУ «Центральная школа искусств» — это преобразованная студия искусств, которая находится в Назрани на улице Осканова, 31.

Прием состоится на обучение игре на гитаре, флейте, кларнете, саксофоне, виолончели, а также на обучение сольному пению.

Подробную информацию можно получить по телефону 8-906-487-68-67.