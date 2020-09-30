Причиной пожара с погибшим на ферме в Ингушетии мог стать умышленный поджог
Один человек задержан после пожара в жилом помещении на территории фермы в Сунже, в результате которого погиб местный житель, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.
«Умышленный поджог среди рассматриваемых версий. Насколько мне известно, по этому делу задержан мужчина, второй сбежал, его ищут правоохранители», — сказал источник.
По его данным, для установления истинной причины гибели местного жителя тело направлено на вскрытие и для проведения экспертизы.
Он не исключил, что доставленный в полицию мужчина может быть арестован на двое суток после дачи объяснений.
Как сообщала ранее газета «Ингушетия» примерно в 17:50 на территории и фермы в городе Сунжа произошло возгорание жилого помещения, погиб местный житель.
На место ЧП выезжали полицейские, сотрудники службы аварийно-спасательных подразделений и пожарной охраны.